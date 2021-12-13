إيمي سمير غانم تؤدي العمرة لوالديها وتعلق: “الحمد لله” ونجوم الفن يتفاعلون (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، على تأدية العمرة لوالديها الراحلين النجمين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، بعد رحليهما خلال هذا العام.

ونشرت إيمي صورتها من أمام الكعبة وعلقت: “الحمد لله”.

كما نشرت فيديو اَخر عبر الاستوري، للكعبة وطواف المعتمرين.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع صورة إيمي، بينهم سوسن بدر وداليا البحيري وفريال يوسف ودينا فؤاد، واَخرون.

يذكر أن إيمي حتى الاَن لم تستطيع تخطي فقدان والديها مرة واحدة هذا العام نظرًا لتعلقها الشديد بهما.

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وقد وجهت مؤخرًا رسالة لوالديها عبر حسابها على “إنستجرام” تكشف فيها عن حالتها بعد فقدانهما.

وكتبت ايمى سمير غانم ” وحشتيني أوي ، مش عارفة استوعب فراقك انتي وبابي وللاسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا موجوده قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط.

وأضافت “ بحاول اتلهي في حاجات بس أرجع وأقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي،، أنا أسفة اني بشارك معاكوا النكد ده ، بس أنا في عالم تاني وانشاءالله ربنا يكتب لي أروح أعمل عمرة عشان أكيد هكون أحسن باذن الله .. رب أرحمهما كما ربياني صغيرا “.

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