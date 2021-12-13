أسرار النجوم: تحققت أمنيته في أن يتوفى على خشبة المسرح .. حكاية الفنان عمر الحريري الذي اخفى ديانته عن الجميع ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولد الفنان عمر الحريري عام، 1926، ويعتبر عمر الحريري أحد أبرز عمالقة الفن، وقد قدم مسيرة فنية رائعة، نجح خلالها في ترك بصمته في عالم الفن بأنواعه.

أحب عمر الحريري الفن منذ طفولته بفضل والده المحب للفن، وبدأت علاقة الحب بينه وبين المسرح منذ أن كان طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات، تعلّم على يد كبار الفنانين كنجيب الريحاني ويوسف وهبي.

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اكتشفه الفنان نجيب الريحاني، فاختاره للمشاركة في مشهد صامت بفيلم "سلامة في خير"، وبعدها حرص عمر بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، على الالتحاق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي.

تبناه الفنان المسرحي يوسف وهبي وضمه إلى فرقته المسرحية، بعدما اتفرج فيه الموهبة، وكان له الفضل في دخوله عالم السينما حيث منحه فرصة المشاركة في فيلم "الأفوكاتو مديحة" ليبدع بعدها.

ونجح الفنان المصري الراحل عمر الحريري في دخول التليفزيون والإذاعة أيضاً وقدم أعمالاً وصفت بالناجحة.

درس عمر الحريري بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، وتخرج من المعهد عام 1947 وهي الدفعة نفسها التي تخرج منها الممثل الراحل ​شكري سرحان​.

وقالت ابنة عمر الحريري، إن والدها اراد إخفاء ديانته لأنه يرى أن جمهور الممثل لا يجب أن يقتصر على أي فئة.

وأحب الفنان المصري أن يكون جمهوره من المسلمين والمسيحيين سواء، ولذلك كان يرغب في أن يكون اسمه "فريد"، لأن هذا الاسم منتشر بين المسلمين والمسيحيين.

تزوّج طوال حياته 3 مرات فقط، وكانت الزوجة الأولى هي السيدة "أمال السلحدار" وأنجب منها ابنته "نيفين"،

وتزوّج للمرة الثانية من السيدة "نادية سلطان" وأنجبا ابنته "ميريت"، ولكن لم يستمر زواجهما طويلًا، وتزوّج للمرة الثالثة والأخيرة من الفنانة المغربية رشيدة رحموني، وأنجب منها ابنته "يريهان".

وصلت أعمال الحريري في مجال الفن إلى 120 فيلمًا و85 مسلسلًا و23 مسرحية، ومن أشهر أفلامه السينمائية فيلم "الأفوكاتو مديحة" و"الآنسة حنفي" و"سيدة القصر" و"سكر هانم" و"العتبه الخضراء" و"الناصر صلاح الدين".

ومن أشهر مسرحياته "اتفرج ماشفش حاجة" و"الواد سيد الشغال" و"سكر هانم" و"منور يا باشا".

ويعد من أوائل الفنانين الذين عملوا بالمسلسلات التليفزيونية، وقدم أيضًا فوازير "ألف ليلة وليلة" ومسلسل "أحلام الفتى الطائر"، والحلقات الكوميدية لـ"ساكن قصادي" ليكون آخر أعماله مسلسل "شيخ العرب همام" الذي جسد فيه دور الصعيدي لأول مرة.

ونوفي الفنان عمر الحريري عام 2011، في مستشفى الجلاء العسكري، وذلك بعد تعرضه لحالة من الأعياء الشديد علي خشبة المسرح وهو يقدم عملا مسرحيا للأطفال تحت رعاية وزارة الثقافة، وبذلك يكون حقق حلمه بأن تنتهي حياته وهو على خشبة المسرح.