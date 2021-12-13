”سوبر داون” يفوز بجائزة هيلين كيلر من مهرجان العودة السينمائي الدولي

أعلن المخرج الشاب أسامة شعبان، فوز فيلمه الوثائقي "سوبر داون" بجائزة هيلين كلير للفيلم الوثائقي بالدورة الخامسة لمهرجان العودة السينمائي الدولي بفلسطين.
وقال مخرج الفيلم أسامة شعبان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سعيد وفخور بحصول الفيلم على هذه الجائزة وهى الثانية التي يحصل عليها خلال هذا الأسبوع بعد جائزة مهرجان أيام الرباط السينمائية بالمغرب، موضحا أن جائزة "هيلين" تمنح لكل مبدع ينتصر للإنسانية، وهو ما يسعى إليه الفيلم من خلال القضية التي يتبناها.
وفيلم "سوبر داون" يدعم فكرة دمج أصحاب متلازمة داون فى المجتمع، ويسعى لتغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه هؤلاء الأشخاص على أنهم مختلفون ولا يملكون من القدرات العقلية والإبداعية التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم، ويقدم الفيلم رسالة أساسية وهو تصحيح هذا المفهوم الخاطئ، وذلك من خلال تقديم نماذج موجودة فى المجتمع من أصحاب القدرات الخاصة محققين إنجازات وبطولات لم يحققها الأشخاص الأسوياء.
الفيلم يقوم ببطولته مجموعة من الأبطال الرياضيين الذين يحتذى بهم، منهم مريم وجيه بطلة العالم فى السباحة والحاصلة على أكثر من 50 ميدالية وهى أيضا أول فنانة تشكيلية من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى كريم محمد بطل الجمهورية فى السباحة ورياضة الدراجات، وسيمة عيسى بطلة العالم فى رفع الأثقال، والفيلم من إخراج ومونتاج أسامة شعبان وسيناريو رانيا أحمد ومدير التصوير شروق يوسف.
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