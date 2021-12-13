اليوم.. عرض إضافي لـ مسرحية أبو العربي فى موسم الرياض

تُعرض مسرحية أبو العربي، فى موسم الرياض، فى بوليفارد رياض سيتي، اليوم 13 ديسمبر.

ونشر هاني رمزي عبر إنستجرام بوستر المسرحية وكتب "الحمد لله نفاذ كل تذاكر مسرحية أبو العربى فى كل الحفلات بالسعودية وتم فتح عرض إضافي يوم ١٣ ديسمبر شكرا للجمهور الجميل #موسم_الرياض #السعودية #هيئه_الترفيه #تركى_آل_الشيخ #صله #الفنانين_العرب #الجمهور"

مسرحية أبو العربي من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

وتختلف أحداث المسرحية تمامًا عن الفيلم، حيث تدور الأحداث حول اكتشاف أبو العربي وجود شبه كبير بينه وبين العالم الشهير هادي الفرماوي والمختفي منذ سنين، مما يدفعه إلى انتحال شخصيته طمعًا في الشهرة.

وتعد مسرحية أبو العربي هي التي أعادت الفنان هاني رمزي مرة أخرى إلى المسرح بعد غياب دام أكثر من 18 عامًا، حيث كانت آخر أعماله المسرحية هي مسرحية كده أوكيه التي عُرضت في عام 2003.