اليوم.. مصطفى فهمى ضيف برنامج الحكاية مع عمرو أديب

يحل الفنان مصطفى فهمي، ضيفا على برنامج “الحكاية”، مساء الاثنين، المذاع عبر شاشة “mbc مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب. وكتبت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر فى اول ظهور له منذ فترة طويلة .. الفنان مصطفى فهمى وحلقة خاصة جدا فى الحكاية مع عمرو أديب ".

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