فيلم House of Gucci يحقق 72 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى

حقق فيلم House of Gucci إيرادات وصلت إلى 72 مليونا و986 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 نوفمبر الماضى ببعض من دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 38 مليونًا و241 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و34 مليونا و745 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم "House of Gucci" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

فيلم House Of Gucci بطولة كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وعرض فيلم House of Gucci لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي هذا السياق يبدو أن فيلم House of Gucci الذي يعرض حاليا، سيضيف عدة جوائز لصناعه فى سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستار عن العرض الأول للفيلم أمس، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد فى تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم House of Gucci، يقترب من إضافة جائزة أوسكار جديدة للنجمة العالمية ليدي جاجا، بعد حصدها لجائزتها الأولي فى سباق الأوسكار عن أغنيتها الأصلية Shallow من فيلم A Star Is Born للمخرج برادلي كوبر (2018)، وهي فى سن الخامسة والثلاثين، بعد خسارتها جائزة التمثيل لصالح أوليفيا كولمان فى فيلم The Favourite