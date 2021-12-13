حمو بيكا ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام

نشر الفنان "حمو بيكا "صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر فيها بيكا وهو برفقة أحد أصدقائه ، مرتدياً جاكت وحذاء أخضر فسفوري، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي :" بنحبك يابيكا "،"ربنا يوفقك يانجم"،"دايما متالق".

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