مايا دياب تكشف عن مكان حفلها برأس السنة

كشفت الفنانة مايا دياب عن مكان حفلها ليلة راس السنة هذا العام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى توتير .

حيث علقت مايا دياب عبر توتير قائلة : “احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت توديع 2021” .

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب ، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت «دياب» خلال برنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريمها في مهرجان «الأفضل ميديل إيست» الذي أقيم في إمارة دبي، أمس، إن شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال .

تابعت :" «يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور».

من بعدها، يعود يصحح المراسل بالبرنامج لمايا دياب أسباب الرغبة المُلحة من الجمهور، في معرفة أسرار طلاق شيرين عبدالوهاب قائلًا: «هي من محبة الناس لشيرين»، لترد مايا دياب: «غلط من محبة الناس لشيرين ما بتسأل عن خصوصية شيرين».