صفية العمري: فخورة بعرض فيلمى بمهرجان البحر الأحمر

وجهت الممثلة الكبيرة صفية العمري الشكر لفريق عمل فيلمها "كان لك معايا" الذي يعرض بمسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

وقالت صفية العمري: شكرا للمخرجة روجينا بسالى، التي بذلت جهدا كبيرا لخروج هذا العمل بشكل لائق، فخورة بالعمل في فيلم قصير والتعاون مع الممثل محمود قابيل، بخلاف أسامة أسعد ومنة جلال وهما ممثلين شبان رائعين.

وتابعت صفية العمري على هامش عرض الفيلم بالمهرجان شكرا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي وجه لى الدعوة للحضور من أمريكا خصيصا للمشاركة رسميا ضمن فعاليات الدورة الأولى، هذا المهرجان الطموح الذي ولد كبيرا، وفي منطقة عزيزة على قلوبنا جميعا تشهد حراكا ثقافيا واجتماعيا رائعا.