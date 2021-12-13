الأربعاء المقبل.. طرح ”برا المنهج” لماجد الكدوانى فى دور العرض السينمائية

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدوانى، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 ديسمبر فى مصر وعدد من الدور العربية .
الفيلم يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر ،الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، ، وتدور احداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .
ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.
ومن ناحية اخرى يتم عرض اليوم فيلم بره المنهج ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر فى دورته الاولى ، والذى ينعقد حالياً فى مدينة جدة بالسعودية .
وأكد الفنان ماجد الكدوانى، أن له رصيد كبير وعظيم فخور به مع المخرج عمرو سلامه من خلال أعمال فنية جمعتهما وهي أفلام أسماء ثم الشيخ جاكسون، وفي النهاية الآن بره المنهج، موضحا أن فيلم بره المنهج فيلم جديد ونوعية جديدة من الأعمال الفنية.
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