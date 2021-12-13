إيناس عبد الدايم وحياة قطاط تكرمان رموز المسرح العربي بأيام قرطاج المسرحية

اختتم مهرجان أيام قرطاج المسرحية فعاليات الدورة الـ22 بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، ووزيرة الشئون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وشهدت الوزيرتان حفل توزيع جوائز المهرجان بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

بدأ حفل الختام بكلمة نصاف بن حفصية مديرة الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية التي أكدّت في كلمتها أن هذه الدورة هي دورة التحدّي وعودة الحياة عاشت تونس خلالها وعلى مدى 9 أيام على وقع العروض المسرحية حيث تم عرض أكثر من 100 مسرحية في مختلف القاعات إلى جانب عروض فنّية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، عدد من الندوات الفكرية والورشات التكوينية بحضور قامات المسرح التونسي والعربي والأفريقي وعشاّق خشبة المسرح زادها الإقبال الجماهيري على العروض نجاحًا.

وقبل توزيع الجوائز كرمت الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشئون الثقافية التونسية ونظيرتها المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم عددًا من رموز المسرح العربي فتم تتويج الممثلة المسرحية عواطف نعيم من العراق التي قدّمت جزيل الشكر لتونس على هذا التتويج ولبلدها العراق ثم الممثل المسرحي نورالدين الورغي عاشق الأرض الذي ألقى كلمة مؤثرة أكد فيها أهمية المسرح ودوره في مقاومة التطرف والإرهاب.