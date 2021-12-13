رنا سماحة تُرزق بمولودها الأول “مالك”

ابو ظبي - احمد الجزار - رزقت الفنانة رنا سماحة بطفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها على “تويتر” معلنة قدوم طفلها الأول الذي أطلقت عليه اسم “مالك”.

وكتبت رنا: “الحمد لله الذى تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول مني ولا قوة الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بمولودي الأول (مَالِك سامر ابو طالب) اسأل الله أن يجعله قرة عين لي و لوالده و يجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر و حسد اللهم اجعله سند وعون لي ولوالده”.

وكانت رنا سماحة تلقت بعض الانتقادات بسبب نشر صورها خلال فترة الحمل، وردت على هذه الانتقادات قائلة “على فكرة أنا بحب شكلي وأنا حامل ومش متضايقة من بطني وهي كبيرة وبحب البس اللي يبينها طالما مش بيضايقني”.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة، كليب أغنيتها “أستاذ تمثيل”، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في YouTube، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، وتوزيع زيزو فاروق.

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