ياسمين صبري تصل السعودية بالعباءة والحجاب للمشاركة في ختام مهرجان البحر الأحمر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.

ظهرت صبري في المطار وهي مرتدية الحجاب وتم استقبالها من قِبل مسؤولي مهرجان البحر الأحمر.

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الحبس عام لشخص سب ياسمين صبري

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم في القضية رقم 182لسنة 2020 جنح مالية باب شرق والمقيدة برقم 56 لسنة 2021جنح اقتصادية، ضد المتهم “أيمن. إ”.

واتخذت مؤسسة المستشار علاء عابد الإجراءات القانونية والقضائية والحضور أمام النيابة العامة والمحكمة حتى صدور الحكم لصالح الفنانة.

وطالب الدفاع خلال جلسات المحاكمة إلزام المتهم بدفع تعويض مالي مؤقت بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك لتطاوله على الفنانة ياسمين صبري بالسب والقذف، مثمنا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، وردع من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وفي سياق آخر، تستعد ياسمين صبري للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “دنيا” مع المخرج أحمد صالح.

يذكر أن ياسمين صبري تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي حيث شاركت في مسلسل “فرصة تانية” الذي عُرض في رمضان 2020 وشاركها البطولة نخبة من الفنانين من بينهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبه مجدي، دياب وغيرهم.

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