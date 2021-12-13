أنغام تضع بصمتها على ”wall of fame ” فى السعودية

وضعت النجمة أنغام بصمتها على "wall of fame"، وذلك أثناء تواجدها فى السعودية مشاركتها للمشاركة فى حفلات موسم الرياض بالسعودية . وسبق أنغام كل من النجمين: «وائل كفورى ونانسى عجرم» بوضع بصمتهما الأسمنية على wall of fame، كباقي النجوم الذين يشاركون في الفعاليات.

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