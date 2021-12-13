داركو بيريك نجم مسلسل ”البروفيسور” ضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الممثل الصربي داركو بيريك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عقب وصوله للمشاركة في فعالياته.

داركو بيريك الذي لعب دور "هلسنكي" في مسلسل البروفيسور أو la casa de papel، أجرى حوارا ضمن جدول حضور لمهرجان البحر الأحمر أمام الجمهور، والتقط الصور جدة.

شارك داركو بيريك أو هلسنكي في جميع مواسم مسلسل البروفيسور وكان من بين الناجين في الحلقة الأخيرة، رغم تعرضه للعديد من الإصابات، وتميز بضخامة جسمه وقدرته على استخدام الأسلحة الثقيلة.