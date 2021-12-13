تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الممثل الصربي داركو بيريك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عقب وصوله للمشاركة في فعالياته.
داركو بيريك الذي لعب دور "هلسنكي" في مسلسل البروفيسور أو la casa de papel، أجرى حوارا ضمن جدول حضور لمهرجان البحر الأحمر أمام الجمهور، والتقط الصور جدة.
شارك داركو بيريك أو هلسنكي في جميع مواسم مسلسل البروفيسور وكان من بين الناجين في الحلقة الأخيرة، رغم تعرضه للعديد من الإصابات، وتميز بضخامة جسمه وقدرته على استخدام الأسلحة الثقيلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر داركو بيريك نجم مسلسل ”البروفيسور” ضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.