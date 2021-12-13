حفلان للفنان يحيى خليل وكايرو ستيبس بالأوبرا الخميس المقبل

يقدم الموسيقار العالمى يحيى خليل حفلا فى الثامنة مساء الخميس 16 ديسمبر على المسرح الصغير بالاوبرا .

يتضمن برنامج حفل يحيى خليل مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى عزفها خلال جولته فى الولايات المتحدة مؤخرا بحديقة شيكاغو هامبولدت بمناسبة اليوم العالمي للسلام تحت مظلة الامم المتحدة وجاءت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى وتتميز بطابع فنى فريد يمزج بين الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز كما يكشف خلال الحفل عن عدد من الاصوات الواعدة التى تغنى من مؤلفات الجاز العالمية الى جانب مختارات من أشهر الحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط ، تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية محلية واجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية ، قدم أكثر من خمسة الآف حفل في 200 مدينة حول العالم .

كما تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،حفلين متتاليين للفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة ضيوف الشرف المنشد الشيخ ايهاب يونس ، المغنية الشابة دينا الوديدى والعازفين إيڤيلين هوبر ( هارب ) ، ميولو فرانسل (ساكسفون - كلارنيت ) وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء ، الخميس 15 ، 16 ديسمبر على المسرح الكبير .

يقول مؤسس الفريق الموسيقار وعازف العود باسم درويش انه اعد برنامجا مميزا للحفلين يتضمن باقة من الاعمال الخاصة بالفريق والتى تمزج موسيقى الجاز ذات الجذور الافريقية مع الشكل الموسيقى الصوفى منها اسكندرية ، الف ، نوبى ، بكرة ، خليجي ، امبير ، سلطان ، شمس ، جاردن سيتي ، جروبي كافيه ، سيوة ، يا مالك القدر ، انفراج ، اوليه كايرو ، وتابع ان الفريق يضم مجموعة من امهر العازفين هم رامى عطا الله ( بيانو ) ، رغيد ويليام - چون سامى (ناى ) ، كريم حسام ( باص ) ، فولفجانج فيتيمان ( ساكسفون ) ، راجى كمال ( قانون ) ، وائل السيد - رفيق جمال ( اكورديون) ، هاني الصواف - عظيمه - ايمن مبروك ( ايقاع ) ، چان بشرى ( تشيللو ) ، عماد عزمي - نهاد جمال الدين - شادي عبد السلام - شيرين عزمي (ڤيولينة ) .

الجدير بالذكر أن "كايرو ستيبس" فريق جاز صوفي عالمي يتكون من عازفين مصريين وألمان، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري الموسيقار باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراي، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية، كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .