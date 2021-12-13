عدنان ينضم إلى أسرة فيلم ”العيل” بطولة أحمد حلمي



انضم الفنان عدنان إلي أسرة فيلم "العيل"، الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية، ويعود به الفنان أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 أعوام منذ آخر أعماله فيلم خيال مآتة عام 2019.

ويجسد عدنان خلال أحداث الفيلم، شخصية طباخ ناجح ومشهور يقابله أحمد حلمي في حفل يجمع زملاء الدراسة.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجدداً.

فيلم العيل بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، وغيرهم، تأليف هيثم دبور، إخراج محمد خضير.

جدير بالذكر أن عدنان شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل نصيبي وقسمتك، الأخ الكبير، وجبل الحلال.

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