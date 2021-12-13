حمو بيكا يتحدى هاني شاكر: هنغني في مصر ودي بلدنا وسيبنا في حالنا إحنا مش بنغصب حد يسمعنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد إصدار الأخير قرارًا بمنعه عن الغناء، حيث أكد أنه سوف يغني في مصر، لأنه مواطن مصري وله حق الغناء في بلده.

وتحدث حمو بيكا في لايف له، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: سيبنا في حالنا بقا، بتقول أغني برا مصر ليه يعني؟ أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا.

وتابع حمو بيكا: دي مجرد موجة وهنرجع تاني، ودي خامس مرة ليا تحصلي مشكلة، أنا سعيت وكملت عشان معايا ربنا واللي معاه ربنا مبيخسرش.

وأضاف: إحنا مش بنجبر الناس تسمع مهرجانات، اسمع اللي أنت عايزه، إحنا محدش بيدينا حاجة من جيبه، وأنا ماضي على أفلام بس واقفة بسبب النقابة، أنا لو خدت فرصتي كان زماني في حته تانية.

أعرب مغني المهرجانات حمو بيكا، عن حزنه الشديد وغضبه، من قرار منعه عن الغناء في مصر، مشيرًا إلى أنه عندما يسافر إلى الخارج لإحياء بعض الحفلات الغنائية يشعر بالغربة، مؤكدًا أنه مواطن مصري، وله الحق في إحياء حفلات داخل مصر.

وقال: هاني شاكر منعنا نغني في مصر، حضرتك إحنا يوم 6 أكتوبر نزلنا وعملنا حفلات كبيرة، ليه بيتمنعني أغني في مصر.

وتابع حمو بيكا: هو أنا جاي من أوروبا ولا باكستان، أنا مصري وأحمل هوية مصرية، ولما بسافر برا بحس أني غريب، الناس بتعمل معانا أحلى واجب، بنطلع برا مصر نتكرم.. لأ بقا هنغني في مصر ودي بلدنا، تحية لمصر أم الدنيا.

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا إن أغاني المهرجانات تعبر عن الواقع، مشيرًا إلى أنها ناتجة من الظروف التي يمر بها المجتمع المصري.

ونصح حمو بيكا، كل مَن يغضب من هذه النوعية من الأغاني بعدم الاستماع إليها، مشيرًا إلى أن لديه جمهور كبير يتابع أغانيه، التي دائمًا تحقق ملايين المشاهدات.

وقال: المهرجانات مش أغاني، إحنا بنقول أغاني من الواقع، واللي زعلان مايسمعناش، اللي بيبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته.

وعن منعه من الغناء في مصر ذكر بيكا: الموجة دي مش هتطول، دي خامس أزمة في حياتي، أنا شقيت وتعبت وجريت ورا حلمي وربنا عطاني، أجري أنت كمان ورا حلمك عشان ربنا يكرمك.

وكشف مغني المهرجانات حمو بيكا، أن أبناء هاني شاكر يستمعون لأغاني المهرجانات، وأنه لديه شعبية جماهيرية كبيرة، من جميع الفئات يستمعون لأغاني المهرجانات، مشيرًا إلى أنه لا يغصب أحدًا على أن يستمع لمثل هذه النوعية من الغناء.

وقال حمو بيكا: مش كل حاجة نفسنه وغيره وحقد، متبصش للناس وانتبه لطريقك، الدنيا مكسب وخسارة، إحنا مش بنغصب الناس تسمع مهرجانات.

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا، أنه تعاون مع مطرب الغناء الشعبي الكبير عدوية، في عدد من الأعمال الغنائية، ولم يكشف موعد طرح هذه الأغاني، كما أكد أنه تعاقد على بعض الأعمال السينمائية، ولكن كل هذا متوقف بسبب أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

وتحدث حمو بيكا عن هذه الأعمال، قائلا: أنا عامل أغاني كتير مع عدوية ولسه منزلتش، كمان أنا ماضي على أفلام كثيرة لكن واقفة بسبب النقابة.

ومن جانبها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا، بمنع مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن الغناء في مصر، وأوضح هاني شاكر أن بيكا رسب مرتين في اختبار النقابة، رغم محاولات النقابة العديدة لدعمه.

اقرأ أيضا

شيرين عن حسام حبيب: كنت بحب سرطان ورفض أحفظ بويضاتي غير بالأجنة بتوعه (تسجيل)

شيرين تكشف عن محاولاتها للانتحار: عملت كل حاجة عشان أموت لكن ربنا مش عايزني دلوقتي

أول تعليق من شيرين على اتهام طليقها حسام حبيب بحلاقة شعرها

بعد ظهورها حليقة الشعر.. عمرو أديب عن شيرين: “منظرها مقلق وغريب وشكلها تعبانة” (فيديو)

شيرين تستعين بمايسترو حفلها ليحملها على البيانو (فيديو)