هاني شاكر يوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب بعد تعليقها على عدم دعمه لها

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتقادها مؤخرًا عم دعمه لها في أزماتها الأخيرة.

ونشر “شاكر” صورة لـ شيرين عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “الفنانة الرائعة والاخت العزيزه شيرين”.

وتابع: “سعدت جدًا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة”.

وأضاف: “عودي يا شيرين بقوه وثقه فانت موهبة كبيرة تفتقدها الساحه الغنائية الان وكوني واثقة من دعمي لك أنا شخصيا ومن دعم نقابتك لك في كل وقت عودًا حميدا إن شاء الله”.

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وكانت شيرين عبدالوهاب قد عبرت عن استياءها من عدم دعم الفنان هاني شاكر لها في أزمتها الخاصة بأغنية “ماشربتش من نيلها”، والتي تحدثت فيها عن النيل بشكل سيئ، وقالت شيرين في اتصالها الهاتفي مع عمرو أديب قائلة: ” هاني شاكر وقف مع ميريام فارس في أزمتها وما وقفش معايا في أزمة حفلتي ماشربتش من نيلها”.

مصدر من نقابة الموسيقيين يعلق على كلام شيرين

وقال مصدر مسؤول داخل نقابة المهن الموسيقية في تصريح صجفي: مين قال إن الفنان هاني شاكر موقفش جنب شيرين عبد الوهاب، الكلام ده غلط وليس له أي أساس من الصحة، وقت الأزمة من 4 سنين أعلنت الموسيقيين إيقاف شيرين عبد الوهاب، وتم إحالتها للتحقيق، وبالفعل جاءت وتم التحقيق معها واعتذرت حينها، مرددة: محدش بيحب مصر قدي وأنا غلطت وانتهت الأزمة.

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