بعد أزمة رشوان توفيق.. الفنانة المعتزلة شريفة ماهر تتهم ابنها بالاعتداء عليها وسرقة ممتلكاتها

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية عقب إعلانها حدوث خلاف كبير بينها وبين نجلها وقالت أنه قام بالإعتداء بالضرب عليها وسرقة ممتلكاتها.

كما اتهمت أبنائها بالجحود وقسوة القلب وتحول الشجار من خلاف داخل جدران البيت الواحد إلي صراع على شاشات التلفزيون.

شريفة ماهر تتهم نجلها بسرقة ممتلكاتها

قالت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر أن نجلها شريف شوقي استغل إصابة قديمة في عينها ترجع لوقت تصوير فيلم “أعز الحبايب” مع شكري سرحان حيث تلقت صفعة قوية منه على وجهها أثناء التصوير أدت لحدوث إصابة في عينها.

أوضحت ماهر أن نجلها قام باستغلال إصابة عينها وعدم استطاعتها للرؤية بشكل جيد وقام بجعلها توقع على عقود لا تعلم محتواهم

كما قالت أنه يحب المال أكثر من والديه وهو الأمر الذي كان يعلمه زوجها الراحل لذلك قام بتأمين مستقبلها قبل وفاته ولكن الابن طرد والدته من شقها الإيجار وقام بالاستيلاء على فيلا كانت قد كتبتها باسم ابنتها.

اتهامات بالإعتداء عليها بالضرب

بالإضافة إلي الاتهام بسرقة ممتلكاتها، قامت شريفة ماهر باتهام نجلها بأنه اعتدى عليها بالضرب فلقد أوضحت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” مساء أمس أنه قام بدفعها وتم كسر ذراعها منذ 4 سنوات

أوضحت أيضًا أنه لم يسأل عنها منذ 9 أشهر

نجل شريفة ماهر يرد على اتهامات والدته

رد شريف شوقي نجل الفنانة شريفة ماهر على اتهامات والدته عبر برنامج “90 دقيقة” نافيًا كلام والدته وقال “عارف إن الجنة تحت أقدام الأمهات، مش ممكن أشتمها، وإيدى تتقطع قبل ما أمدها، لكنى اشتريت الشقق اللى عليها المشكلة، وعامل صحة توقيع منذ 2007، والمهندس اللى بنى العمارة معها شهد على هذه العقود”

كما أوضح أن شقيقته قامت بإعطاء والدته أكثر من مليون جنيه

اتهامات بالتزوير والضرب والابن يرد

ردت شريفة ماهر على أقاويل نجلها مؤكدة أنه مزور وقامت بتهديده بالسجن وأكدت على ضربه لها منذ 4 سنوات ليرد الابن بأنها حررت محضر ضرب ضده دون وقوع إصابات كما أكد على إرساله لها الطعام الكافي.

اللجوء للقضاء

عبر بث مباشر تم إذاعته على صفحة جريدة “الوطن” نفى شريف كل الاتهامات التي وجهتها إليه والدته مؤكدًا على أن الشقق ملك له وهو الأمر الذي ردت عليه شريفة ماهر قائلة “بتاعتك وأنا هاخدها منك ازاي؟ بيني وبينك المحاكم” ومن ثم قامت بإغلاق الهاتف وأكدت أنها ستلجأ للقضاء.

يذكر أن شريفة ماهر من مواليد 1932 وقدمت عدة أفلام قبل اعتزالها للفن من بينهم “كرامة زوجتي”، “أعز الحبايب”، “ارحم دموعي” وغيرهم

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