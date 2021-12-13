أول تعليق من المعلق أحمد الطيب بعد اتهامه بالإلحاد والإزدراء بسبب تعليقه على هدف بدر بانون

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب جدلا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقه على هدف منتخب المغرب الثاني في شباك الجزائر، الذي سجله اللاعب بدر بانون المحترف في صفوف النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت أمس الأول في إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب.

واتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “الطيب”، بازدراء الأديان، وطالبوه بالاعتذار، بعدما علّق على الهدف قائلاً: “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وطلع البدر بانون علينا بأجمل إبداع”.

جاء ذلك بعدما أحرز بدر بانون هدفا قاتلا في مرمى منتخب الجزائر في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي للمباراة ليلجأ الفريقان للضربات الترجيحية.

من جانبه، ردّ المعلق أحمد الطيب على الهجوم عليه، قائلاً: “دى ناس فاضية، ومش لاقيين حاجة يتكلموا فيها.. عندهم فراغ، والبعض الآخر يهاجم وينتقد كل ما يقوله أحمد الطيب عمّال على بطال، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ “مصراوي”.

وأضاف الطيب: “ما يحدث معي يتم بأوامر للجان الإلكترونية المأجورة والجميع يعرف مصدرها جيدًا، فأنا لم أخطئ ولم أقل شيئًا يستدعي الوصول باتهامي بازدراء الأديان بأي شكل من الأشكال”.

وكشف “الطيب”، عن أنه سيقوم بالتعليق على مباراة مصر وتونس المقبلة في إطار مباراة نصف نهائي كأس العرب على قناة الكأس، بحيث يعلق على الصوتية الأولى، فيما سيقوم معلق تونسي بالتعليق على الصوتية الثانية.

وعلق أحمد الطيب على هدف بدر بانون قائلا: “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وطلع البدر بانون علينا بأجمل إبداع”.

وانتقد الجمهور تعليق أحمد الطيب ووصل الأمر إلى الاتهامات بالإلحاد وازدراء الأديان، وطالبوه بالاعتذار.

وتذكر البعض ما حدث مع مطرب الراب “شاب جديد” عندما غير كلمات ابتهال “مولاي” خلال حفل أحياه مع مروان بابلو والأزمة التي أثيرت وقتها.

يذكر أن مباراة منتخبي المغرب والجزائر انتهب بفوز منتخب الجزائر وصعوده لدور نصف النهائي بضربات الترجيح.

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