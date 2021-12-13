أسرار النجوم: ستعرفها بثوان فقط: اتفرج صورة للفنانة نانسي عجرم في طفولتها وهي بعمر بناتها الثلاث .. اتفرج من تشبهها أكثر وأحكم بنفسك؟

الرياض - محمد الاطلسي - ليا هي اصغر بنات نانسي عجرم والتي كلما كبرت كلما صارت أقرب لأمها كما بينت بذلك ملامحها في آخر صورة لها .

وتحظى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بشعبية هائلة في الوطن العربي، ولا يتابع الجمهور أعمالها الفنية فقط، بل أيضاً يتابع حياتها الخاصة وينتظر بشغف صورها العائلية التي تنشرها عبر منصات السوشيال ميديا وتظهر فيها مع زوجها وبناتها.

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نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2009، ورزقت منه بثلاث بنات هن: (ميلا) 11 أعوام، و(إيلا) 9 أعوام، و(ليا) قرابة عام ونصف .

انتشرت صورة لعجرم تظهر فيها وهي طفلة، وإلى جانبها صور بناتها الثلاث في نفس المرحلة العمرية تقريباً، وبدا الشبه كبيراً بينهن.

من برأيك تشبه نانسي أكثر؟ ميلا أم إيلا أم ليا؟