توافد النجوم على ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

توافد عدد كبير من النجوم والنجمات على حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الأولى، والذي أقيمت فعالياته على مدار 8 أيام في مدينة جدة التراثية في السعودية.

وشهدت الريد كاربت تواجد الفنانة درة والفنانة ياسمين صبري والمخرج عمرو سلامة وزوجته والمخرج المصري مروان حامد، ومدير إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي المنتج السعودي محمد التركي، وآخرين.

وافتتح المهرجان بعرض فيلم الموسيقى والدراما "Cyrano" للمخرج جو رايت، وتدور أحداثه في إطار من الدراما، حيث يلجأ كريستيان إلى الشاعر الرومانسي سيرانو لمساعدته في كتابة الأشعار والخطابات لحبيبته روكسان التي يسعى للتقرب منها، ولكن تتعقد الأمور حينما يكتشف كريستيان أن سيرانو واقع في حب المرأة ذاتها. ويشارك في بطولته: هالي بينيت، بيتر دينكلاج، بين مينديلسون، كلفين هاريسون جونيور، بشير صلاح الدين، سكوت فولانش.

وضم برنامج المهرجان 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلداً بـ34 لغة، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تُكتشف لأول مرة، منها 25 فيلماً في عرض عالمي أول، و48 فيلماً في أول عرض عربي، و17 فيلماً في عرضها الأول في منطقة الخليج. كما سيشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركة في هذه الأفلام.