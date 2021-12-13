أيمن زيدان يصف الشائعات ضده بالكاذبة والوضيعة ويهدد باللجوء للقضاء

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان السوري أيمن زيدان على الإشاعات التي انتشرت عنه مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكد أصحابها أنه قام بالاعتذار عن مجموعة من الأعمال الفنية بسبب سوء وضعه الصحي، وأعرب عن استيائه من هذه المواقع التي تختلق مثل تلك الأخبار، واصفاً إياها بأنها مواقع ”سافلة وأخبارها وضيعة“.

ونشر زيدان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشوراً قال فيه إن كل الأخبار المتداولة حوله خاطئة وليس لها أي أساس من الصحة، وعلق قائلاً: هذا نموذج من المواقع السافلة التي تنشر أخباراً كاذبة ووضيعة“.

وأضاف زيدان في منشوره أنه عندما تكون مواقع التواصل الاجتماعي بأيدي الأشخاص السيئين تصبح ساحةً خصبةً لمثل هذه الإشاعات، لافتاً إلى أنه سيتخذ إجراء قانونياً بحق تلك المواقع، فكتب: “تباً لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الأشرار.. هنا لأول مرة سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء“.

وانهالت تعليقات المتابعين على منشور زيدان، وأعربوا عن استيائهم من مختلقي تلك الأخبار الكاذبة، والتي يسعى أصحابها لزيادة التفاعل في صفحاتهم على حساب الأذى النفسي الذي من الممكن أن يسببوه للفنانين، متمنين الصحة والعافية لزيدان، وأن يكون دائماً بوضع صحي جيد.

وعلقت إحدى المتابعات قائلةً: “همن يجمعوا لايكات وتفاعل عالبوست حتى لو الخبر كاذب المهم مصالحن تمشي الحمد لله انك بخير يا أستاذ أيمن والحمد لله أن كل هالأخبار كذب بكذب“.

وعلّق متابع آخر مؤكداً على أهمية محاسبة هؤلاء الأشخاص فكتب: “لك كل الحب والتقدير.. صفحات فاشلة ليس لديها عمل إلا لنشر الإشاعات ويجب محاسبتها على الفور قضائياً لتكن عبرةً لغيرها“.

والجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل تلك الشائعات عن زيدان، وآخرها كانت شائعة وفاته والتي علق عليها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك فكتب: “والله العظيم أنا بخير.. تباً لإشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها“.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أيمن زيدان كان مسلسل ”الكندوش“ والذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت، وشارك في بطولته إلى جانب كل من سامية الجزائري وصباح الجزائري وكندة حنا وسلاف فواخرجي، وهو من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.

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