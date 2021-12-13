بعد أنباء عن زواجها من إيراني في سرية تامة .. علا الفارس تؤكد عقد قرانها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس عقد قرانها، بعد أن انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى زواجها.

وكتبت الفارس عبر ”الاستوري“ بحسابها على إنستجرام، مساء الاثنين،:”تم بحمدالله عقد قراني، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير، واجعل بيننا مودة ورحمة“.

ولم تكشف الإعلامية الأردنية عن هوية عريسها أو تفاصيل أكثر حول زفافها، فيما ذكرت الصفحات المهتمة بالمشاهير على إنستجرام أن علا فارس تزوجت في حفل خاص بالعاصمة عمان، مساء الأحد، بحضور عائلتها وعدد محدود من الأصدقاء.

وفرضت علا سرية تامة على زواجها؛ إذ لم تُعلن في الأيام القليلة الماضية أنها مقبلة على دخول القفص الذهبي، كما لم يتم نشر صور أو مقاطع فيديو من حفل الزفاف.

ووفق المعلومات القليلة المتداولة التي نقلتها مصادر فنية قالت إنها من مقربين للإعلامية علا فارس، فإن الأخيرة حرصت أن يُقام حفل زفافها بسرية تامة، كما أنها أقدمت على مصادرة هواتف الحضور قبل دخول القاعة كي لا تسرَّب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها أو لمحات عن عريسها.

كما قيل إن زوج علا الفارس من جنسية إيرانية، فيما أقيم حفل الزفاف في فندق الفيرمونت في العاصمة الأردنية عمان.

وفي وقت سابق كشفت علا الفارس البالغة من العمر 36 عامًا عن سبب عدم زواجها، عازيةً ذلك إلى النصيب، وأن هذا الموضوع أرزاق من الله، مشدّدة على أنها آنسة، ولا تعرف شيئًا عن الزواج العرفي، وتتمسّك بالعادات والتقاليد التي تُشعرها بالمسؤولية في كل وقت خاصة في إطلالاتها المتنوعة، إلا أنها تحافظ على هويتها.

وأضافت ”الفارس“ في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها لم تتمرّد على الزواج في مراحل معينة من عمرها، لكنها لا ترى نفسها أنها ستكون سعيدة في حال دخولها الحياة الزوجية، مفضلة مواصلة تعليمها، وعملها، وعلّقت على ذلك :“تزوجت شغلي في مرحلة ما“.

وأوضحت أن هناك الكثير من الأشخاص يتقدمون للزواج منها، لكنها لم تنل نصيبها، رافضةً في الوقت نفسه الإفصاح عن وجود شخص ما في حياتها في الوقت الحالي قائلةً: ”يمكن آه ويمكن لا“.

وعلى فترات مختلفة؛ انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط علا الفارس، لكن الأخيرة كانت ترد عليها بالمزاح والسخرية، لتنفيها.

وكشفت الفارس قبل سنوات قليلة أنها كانت مخطوبة لشاب أردني في أميركا لمدة شهرين، ولكن لم يحدث نصيب، وعلقت وقتها: ”للأسف حينما يمر يوم الحب دائمًا أكون وحدي دون قصة حب“.

وأضافت أنها في الغالب تقضي يوم الحب في أميركا، وتتطلع في وجوه الناس التي تحمل العديد من الحكايات والأسرار، على حد قولها“.

وعن سر ارتدائها لخاتم الزواج بشكل دائم، قالت إنها تتخذ هذا الخاتم خط دفاع، وأوضحت بقولها: ”هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون التقرب مني، وإبداء إعجابهم ورغبتهم في الارتباط بي، فإذا كان ثقيل الدم أقول له بأنني مخطوبة، أما إذا وجدته شخصًا لطيفًا فأقول له إنه فقط مجرد خاتم، فهذا الخاتم يعتبر خط دفاع“.

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