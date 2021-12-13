أسرار النجوم: تفاصيل صادمة: بطريقة لا تخطر على بال اغتصب الملك فاروق حبيبة فريد شوقي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان المصري الراحل فريد شوقي هو أحد أهم فنانين السينما المصرية على الإطلاق، فهو «ملك الترسو» بلا منازع، ذلك اللقب الذي أطلقه عليه الجمهور في الخمسينيات، والذي كان نجم شباك من الطراز الفريد، وكانت أعماله من علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية.

و كانت للملك فاروق عديد من الحكايات والمواقف مع كثيرين من الفنانين والفنانات، وضمن هذه الحكايات يأتى موقفه مع الفنان فريد شوقى وصديقته نوسة، حسب ما ورد فى مذكرات فريد شوقي التى تحمل عنوان “ملك الترسو” وقما لما نقتله جريدة البشائر المصرية.

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سرد الفنان الراحل فريد شوقى فى مذكراته أنه التقى جلالة الملك فاروق – فى إحدى السهرات فى ملهى “حلمية بالاس” – حيث كان فريد شوقى يراقص امرأة فاتنة الجمال اسمها “نوسة”.

يستكمل فريد شوقى حديثه فى هذا الأمر، قائلاً إن جميع الحاضرين فى الملهى توقفوا عن الرقص احترامًا للملك عندما دخل، واستأنفوا الرقص مرّة أخرى بعد أن افتتح الملك “البست”، حلبة الرقص، وأوضح فريد شوقى أن جلالة الملك كان يتطلع إلى صديقته نوسة بإمعان شديد، مؤكّدًا أن نظراته كانت تركز عليها بشكل قوى.

بعد أن حدث ذلك، قال فريد لصديقته: “ياللا نروح يا نوسة”، ويستكمل روايته فى مذكراته: “ووقفت معى وسرنا بخطوات متعجلة نحو باب الخروج، كان هدفى أن نخرج بسرعة من هذا المكان، ولكننى فوجئت بمن يمسك بيدى قائلاً: روح إنت، وقلت له بسذاجة: أروح ليه؟ فقال: من غير ليه، تروح على طول.. ولم أفهم شيئًا”.

وأضاف فريد شوقى أن صديقًا له كان يتواجد فى الملهى، همس فى أذنه قائلاً: ” أصل الملك طلبها تقعد معاه”، وبالفعل خرج فريد شوقى من ملهى “حلمية بالاس” دون صديقته الحسناء، مشيرًا إلى أن جلالة الملك خطفها منه.