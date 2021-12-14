بسبب غيبوبة “كبدية”.. حجز الفنان عادل الفار في العناية المركزة

ابو ظبي - احمد الجزار - دخل الفنان عادل الفار إلى العناية المركزة قبل ثلاثة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها المستشفى.

وقال نجل عادل الفار، إن والده يعاني من مشاكل صحية في الكبد؛ وذلك اضطره لحجزه في الرعاية المركزة قبل 3 أيام.

وتابع: “منذ 3 أيام فجأة لسان والدى تقل وأعصابه شدت، ودخل في غيبوبة، وذهبنا به على الفور إلى المستشفى، وأمر الطبيب بوضعه على الأكسجين بداخل العناية المركزة، مشيرا إلى أنه أحيانا يفيق من الغيبوبة وتعود له مرة أخرى، طالبا الدعاء من الجمهور”.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى الذى يصاب فيها بغيبوبة كبدية، فكانت المرة الأولى شهر فبراير الماضى، وكشفت ابنته إيمان وقتها، تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة نصر، بعد تعرضه لغيبوبة كبد، وقالت إيمان ابن الفنان عادل الفار في تصريح خاص لـ “اليوم السابع”: “والدى جاتله غيبوبة كبد، بس كانت في أولها مش كاملة لأنه كان رايح فاقد نسبة كبيرة من الوعى وبيتكلم على خفيف ومش مركز، ولكن الحمدلله لحقناه في أولها، والحمد لله دلوقتى هو فايق وبيتكلم عادى”.

وسبق، ووجه الفنان عادل الفار الشكر لنقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، على وقوفه بجانبه في أزمته الصحية الأخيرة، بعد دخوله في غيبوبة، دخل على إثرها العناية المركزة لأيام.

وقال عادل الفار: أشرف زكي إنسان محترم ولم يتركني في محنتي وبعتلي فلوس، وأوصى نهال عنبر بالتواصل معي والاطمئنان على صحتي، ولكن هاني شاكر لا سأل ولا عمل أي حاجة، وأنا كنت من عشاقه ولكني نادم على انتخابي له.

وشكر عدد من أصدقائه الفنانين الذي حرصوا على الاطمئنان عليه خلال أزمته الصحية الأخيرة، وقال: خالد عجاج وحلمي عبد الباقي وسامح يسري اهتموا بالسؤال عني في أزمتي الصحية الأخيرة وأوجه لم الشكر، ولكن الباقي محدش سأل.

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