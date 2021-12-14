مصطفى فهمي يكشف عن رسائل صوتية مع والد طليقته على الهواء يؤكد خلالها رغبته في الانفصال عنها

ابو ظبي - احمد الجزار - حكى الفنان مصطفى فهمي تفاصيل إخباره لوالد طليقته برغبته في الطلاق وديا قبل فترة طويلة، ما يقرب من عام قبل انفصالهما رسميًا.

وخلال حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، قال مصطفى فهمي إنه حاول التفاهم مع زوجته على الطلاق وديا قبل عام ونصف ولكنها رفضت فقرر الاستعانة بشقيقها الذي رفض التدخل بينهما.

وأضاف مصطفى فهمي أنه قرر الاستعانة بوالدها بعد مرور 7 أشهر أخرى للمساعدة في إجراءات الطلاق ولكنه رفض أيضا التدخل بينهما بحجة أنهما ناضجين بشكل كاف.

وعرض برنامج “الحكاية” لأول مرة رسائل صوتية بين مصطفى فهمي ووالد طليقته فاتن موسى التي يخبره فيها برغبته في الانفصال عنها لاستحالة العشرة بينهما بسبب كثرة المشاكل والخلافات وكان رده بأنه لا يريد التدخل بينهما لأنهما ناضجان وكبار سنا فعليهما أن يجدان حلولا للمشكلات بينهما.

وتابع مصطفى فهمي أن زوجته السابقة كانت تعلم بقرار الطلاق قبل سفرها وأنها لم تتفاجيء ولكنها كانت ترفض الطلاق وهذا أمر آخر، وأن اتهاماتها له بالغدر ليس لها أساس من الصحة بل إن الغدر الحقيقي هو ما يتعرض له الآن من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسب وقذف عبر المواقع الفنية.

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