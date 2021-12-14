يحيى النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائيًا، في العراق يوم 23 ديسمبر الجاري، على مسرح السندباد.
، ومن المنتظر أن يقدم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى تغنى بها على مدار مشواره الغنائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 23 ديسمبر.. عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.