23 ديسمبر.. عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا بالعراق

يحيى النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائيًا، في العراق يوم 23 ديسمبر الجاري، على مسرح السندباد.

، ومن المنتظر أن يقدم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى تغنى بها على مدار مشواره الغنائي.