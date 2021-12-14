محمود المهدى يعلن موعد زفافه على منة عرفة

أعلن محمود المهدى، زوج الفنانة الشابة منة عرفة عن تحديد موعد حفل زفافهما، حيث كتب عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع "إنستجرام" "الفرح إن شاء الله الشهر ده وهيكون مقتصر على الأهل فقط لأسباب خاصة بينا.. وهنزل صور لينا بالبدلة والفستان.. ولكل اللى ربحو معانا هنعوضهم فى عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم وأسف جدا لأى حد زعل بس ياريت تقدروا إن دى حاجة خاصة بينا وأحنا مبسوطين أوى كدة".

وتغزل محمود المهدى، فى زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، وقال فى تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الحب مش محتاج فلوس محتاج نفوس نقية، عمرها ما كنت مين سبق دائما كانت مين صدق، الحب دائمًا للأوفياء ولمن وعد ومن أعطى دون طلب الحب لمن استحق، ولأنك جئت فى الوقت الذى كنت أرفض فيه الحبّ، أحببتك أكثر، عارفة ليه لأنى حسيت معاكى لأول مرة فى حياتى يعنى إيه كلمة عوض".

ومن جهة أخرى، خرج محمود المهدى، زوج الفنانة منة عرفة - فى وقت سابق - بعدة فيديوهات، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يوضح من خلالها حقيقة المشهد الذى رفضته منة عرفة، قائلاً: "مكنتش حابب أتكلم، بس الموضوع أخد أكبر من حقه، بيتقال إن في مشهد أنه هيتقاس نبض أيد منة، وهو ده إللى تسبب في الانفصال وده غير صحيح".

وأضاف المهدي "المشهد كان عبارة إنها هتتشال، وهى رفضت إنها تتشال، وهى رافضة من الأول، ودايما بنتكلم مع المخرج إن مفيش مشاهد بوس ولا مشاهد أحضان، وهى حاطة قواعد زى أى فنانة محترمة عندها قواعد، مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصل الفن بطريقة محترمة، وإحنا في مجتمع شرقي لازم نراعي ده، مكنش بسبب الموضوع ده".

وعلق المهدى، الفترة الماضية على انتهاء خلافه مع زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، قائلا: "الحمد لله دائما ثقتى فى ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد أتمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف".