حماقى و اليسا وراشد الماجد والمهندس يجتمعون بحفل غنائي فى السعودية

يجتمع النجوم محمد حماقى وإليسا وراشد الماجد وماجد المهندس، فى حفل غنائي يُقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ساوند ستورم، وذلك يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجارى.

وطرح النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وطرح الفنان راشد الماجد، مؤخرا أغنيته الجديدة "نفس المفترق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من أشعار جموح ومن ألحان الفنان فايز السعيد وتوزيع موسيقي نور هاشم.

وطرح المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، و في أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح" وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

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