مصطفى فهمي عن أزمته مع طليقته: طلعت في النهاية حرامي غسيل وعندي حاجات ممكن أقولها لكن عيب

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الفنان مصطفى فهمي عن استيائه من اتهامات طليقته السابقة الإعلامية فاتن موسى له بسرقة متعلقاتها الشخصية.

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عرض مصطفى فهمي مقطع فيديو لمحتويات طليقته التي احتفظ بها داخل حقائب جيدة للغاية من أجل أن تستلمها أو يستلمها مندوبا عنها.

وأكد مصطفى فهمي أن حقوق زوجته السابقة محفوظة كاملة ولكنها تريد أن تستغله معنويا وماديا، مشيرا إلى أنه لن يمنعها من أن تسترد حقوقها .

وسخر فهمي من إتهام طليقته له بسرقة ملابسها ومحتوياتها الخاصة قائلا “طلعت حرامي غسيل.. أخرتي بعد الزمن دا كله أخد هدوم واحدة ست، حطيت كل محتوياتها بإيدي في الشنط أنا أحسن واحد يرتب شنط وهي عارفة كدا”.

وقال مصطفى فهمي إن طليقته اقتحمت شقة الزوجية وكان قد وضع جميع متعلقاتها في حقائب تحسبا لأن ترسل مندوبا عنها لاستلامها مشيرا إلى أن المكتب الخاص به قد أبلغها بذلك فجميع حقوقها محفوظة ومن حقها أن تستردها وهو لن يمنعها.

وردا على تهديد طليقته بكشف أسرار عن علاقتهما طوال الأربع سنوات من شأنها أن تصيبه بالانهيار قال مصطفى فهمي “أنا كمان عندي أسباب كتير ممكن أقولها لكن عيب أشهر بواحدة ست ممكن تتجوز تاني”، مشيرا إلى أن الرجل في مجتمعنا الشرقي لا يعيبه شيء ولكن المرأة لا يمكن التشهير بها لأن سمعتها تتأثر بأي شيء.

وذكر مصطفى فهمي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك عقب زواجه منها بعامين ليتم إخباره بوجود قرض باسم فاتن موسى وعليه أن يسدده وإلا سيتم التشهير به مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بهذا الأمر من قبل.

وتابع مصطفى فهمي أن زوجته السابقة كانت تعلم بقرار الطلاق قبل سفرها وأنها لم تتفاجيء ولكنها كانت ترفض الطلاق وهذا أمر آخر، وأن اتهاماتها له بالغدر ليس لها أساس من الصحة بل إن الغدر الحقيقي هو ما يتعرض له الآن من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسب وقذف عبر المواقع الفنية.

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