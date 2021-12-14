شاهد أبرز تصريحات مصطفى فهمي عن فاتن موسى

تصدر الفنان مصطفى فهمى مؤشر البحث جوجل ، بعد ظهوره أمس فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب لاول مرة ليكشف تفاصيل أزمته مع طليقته فاتن موسى .
وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحاته :
1 - أكد الفنان مصطفى فهمى ان إبلغ طليقته السيدة فاتن موسى قبل سفرها الى بيروت لحضور حفل خطوبة شقيقتها أننى اتخذ قرار الطلاق .
2 - أوضح الفنان مصطفى فهمى ان طليقته الإعلامية فاتن موسى ادعت على حارس العمارة وفرد أمن شاب لسه بيدرس وبيِّتتهم في الحبس.
3 - كشف الفنان مصطفى فهمى ان الخلافات بينه وبين طليقته فاتن موسى بدات فى عامين الاولين طبيعية بين الأزواج فى طريقة الملابس الخاصة بها، ثم بدأت بالازدياد بعد العامين الاولين .
4 - أكد الفنان نصطفى فهمى ان طليقته فاتن موسى رسمت خطة حين ذهبت للمنزل بعد الطلاق ومعها 2 بلطجية و2 ستات وطفشوا الباب - على حد قوله - .
5 - كشف الفنان مثطفى فهمى ان زوجته السابقة فاتن موسى طلبت منه شراء شقة في لبنان بـ3 ملايين دولار.
6 - أوضح مصطفى فهمى خلال البرنامج قائلاً : “ حقوق طليقتي محفوظة ومحدش مانعها تاخدها.. وعيب أشهَّر بواحدة ست” .
7- أوضح مصطفى فهمى انه قال لطليقته : قلت لها أنا إمكانياتي أقل من طلباتك .
8 - قال مصطفى فهمى خلال حديثه انه لم يقم بالحصول على متعلقات زوجته السابقة الشخصية كما تتدعى ، وتابع قائلاً : مختش موبايلاتها واللاب توب بتاعها، أعمل بيهم أيه، نا طلعت في الآخر حرامي غسيل بالهدوم اللي قالت أني أخدتها، بعد الزمن دا كله باخد هدوم واحدة ست" .
9 - اوضح مصطفى فهمى خلال حديثه ان زوجته كانت تبحث فى علاقتها معه عن الشهر والكال ، واستكمل قائلاً : " كانت أكتر حاجة عايزاها؛ هي المادة وفلوس، علشان تاخد أكتر حاجة، ده استنتاجي واستنتاج أي حد”.
10 -اضاف مصطفى فهمى خلال حديثه ان زوجته السابقة فاتن موسى رغبت فى دخول مجال التمثيل منذ سنوات مؤكداً ان طلب من مخرج أحدى اعماله اسناد مشهد لها .
11- عرض الفنان مصطفى فهمى خلال حلقه رسالة صوتية مع والد زوجته السابقة فاتن موسى وكان يبلغه انه اتخذ قرار الطلاق من ابنته منذ فترة .
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