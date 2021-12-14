أسرار النجوم: لأول مرة والد حسام حبيب يخرج عن صمته و يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين وابني؟!

الرياض - محمد الاطلسي - بعد يوم من تصريحات لافتة ومفاجئة لها، دخل والد الفنان حسام حبيب على خط الأزمة بين نجله و طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

ووجه لها رسالة بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة "خدوم" والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها.

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ووجه حديثه لشيرين قائلاً: "شيرين أنتِ حبيبة قلبي، وحبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، كلنا بنحبك، سواء كنتِ مرات ابني ولا لأ".

وتابع: "شيرين كانت قريبة مني، وبتسأل دايمًا عليّ، كانت بتأكلني بإيدها، وبتعزمنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلد، وجدعة ومن عيلة".

وكشف والد حسام حبيب عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين من نجله حسام، وأشار إلى أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طَمُوحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه، مؤكدًا أنها لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحًا في حياته.

وبعد أن ضج الوسط الفني بخبر انفصالها عن زوجها وظهورها حليقة الرأس، خرجت شيرين عبد الوهاب بتصريحات لافتة ومفاجئة.

وخلال تصريحات مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قالت: حلقت شعري عشان مكنش حلوة في عيون حسام حبيب، حلقت عشان لما يشوفني ميشوفنيش حلوة".

تابعت: "أنا حلقت شعري قبل يوم طلاقي بيوم واحد، ولما شافني حالقة شعري فهم إني مش عايزة أكمل".

اعترفت أنها ما زالت تحب حسام حبيب، مشددة على ذلك خلال حديثها قائلة: "لسه بحبه". لكنها أردفت أنه منذ البداية كانت ترى أن هذا الزواج غير مناسب، وذلك بسبب وجود فارق سنة واحدة بينهما، معتبرة أنه لا بد أن يكبر الرجل المرأة خمس سنوات على الأقل. وشددت على أن الصلح بينها وبين حسام حبيب سيعدّ بمثابة "المعجزة".

كذلك كشفت أن والدتها هي أول شخص علم بخبر الطلاق، وكانت أكثر من يصر عليه، خاصة أنها منذ البداية كانت ترى أن الأمر بينهما (أي شيرين وحسام حبيب) لا يجب أن يتعدى الصداقة.