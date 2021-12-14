قريبًا.. محمد هنيدي يعود للدوبلاج

أعلن الفنان محمد هنيدي عودته للدوبلاج قريبًا، والتي ستكون بعنوان عالم هنيدي حيث سيتناول من خلالها العديد من قصص حياته وطفولته.

وقال هنيدي في بيان صحفي له منذ قليل: أعلن عودتي للدوبلاج قريبًا في عمل جديد على منصة سكرين ميكس، بـ فيسبوك وعبر الصفحة الرسمية بعد أن قدمت العام الماضي برنامج حصري على فيسبوك.

وأضاف البيان: الدوبلاج تحت عنوان عالم هنيدي، سيتناول فيه قصص من حياته وطفولته في 15 حلقة منفصلة، وصدرت حصريا عن منصتي فيسبوك وانستجرام، بالتعاون مع منصة سكرين ميكس.

ويواصل محمد هنيدي والفنانة منى زكي تصوير أحداث فيلمهما الجديد "الجواهرجي".

ويجسد هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة، وآسر ياسين وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيري.

ويجمع "الجواهرجي" هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

والفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وهو من تاليف عمر طاهر واخراج اسلام خيرى.

يذكر أن النجم محمد هنيدي، أحتفل وسط جمهوره الفترة الماضية داخل عدد من السينمات بنجاح فيلمه "الإنس والنمس"، وأعلن بإنه وصلت إيراداته لـ 50 مليون جنية، وهو من إخراج شريف عرفة وشاركه في البطولة الفنان منة شلبي.