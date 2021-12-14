أوبريت ”الليلة الكبيرة” بقرى حياه كريمة بقنا

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى الصعيد برئاسة محمد إدريس، فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى ومراكز محافظة قنا ضمن المبادرة الرئيسية "حياه كريمه" للوصل للمناطق الأكثر احتياجا، قدم اوبريت "الليله الكبيرة" بنادى المحبة بمركز نقادة.

أوبريت "الليله الكبيرة" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، الحان سيد مكاوى، عرائس ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، اخراج صلاح السقا، منفذ ديكور عمر الشاذلى، صوت إيمان مصطفى، اضاءه ابراهيم فتح الله، ميكانيست صلاح البحيرى، عصام قطب، ميكانيزم سيد زيدان، تحريك عماد انور، ياسر احمد، هشام طلعت،سيد رستم، عيد مسعد، هانى عزالدين، محمد لبيب، محمد سلام.

الأوبريت صورة غنائية تصور الحالة الشعبية لليلة المولد فى التراث المصرى وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السيما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية وينتهى الاوبريت باذان الفجر.

كما قدم قصر ثقافة نجع حمادي أمسية ادبية بعنوان "القصه القصيرة والحداثة" واوضحت جلاء الطيري إن القصة القصيرة سهلة القراءة وتزاحم الشعر والرواية ولاقت رواج كبير عبر الإنترنت وتعتبر في العصر الذهبي، ناقش بيت ثقافة قوص "كتاب مصر ومثلث التلوث" تأليف د نبيل حنفى واكد حامد محمود أن مشكلة التلوث مشكلة عالمية خاصة فى العناصر الثلاث الهامة فى حياة الإنسان وهى الماء والغذاء والهواء، وقد عرف المؤلف التلوث بأنه اى تغير فى خواص البيئة، كما نفذ بيت ثقافة فرشوط ورشة فنون تشكيلية "قص ولصق" تنفيذ ساره شفيق.