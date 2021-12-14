غداً .. طرح فيلم ريتسا فى دور العرض السينمائية

يطرح غداً فى دور العرض السينمائية المصرية فيلم ريتسا ، حيث من المقرر ان يفتتح المنافسة فى الموسم الشتوى .
فيلم "ريتسا" أحمد الفيشاوى ،عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، امير المصرى ، مريم الخشت من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح .
ومن ناحية أخرى ، قررت الشركة المنتجة لفيلم ريتسا أقامة عرض خاص للعمل اليوم بحضور عدد من ابطاله ، تمهيداً لطرحة غداً للجمهور .
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