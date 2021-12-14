شاهد فيفي عبده تبرز جمال ملامحها عبر ”إنستجرام”

نشرت الراقصة "فيفي عبده "صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

وتألق فيفي عبدة بأطلالة جذابة تبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر أن الفنانة فيفي عبده ، شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من إيطاليا.

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