تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، وهو يحلق شعره “زيرو” تضامنًا مع زوجته السابقة.
وأثار الفيديو تساؤلات الجمهور على الإنترنت بشأن حقيقته، ليتضح أنه فيديو مفبرك تم تصميمه على الفوتوشوب لإثارة الجدل بين الجمهور.
جاء ذلك بعد أن فاجئت شيرين، جمهورها بحلق شعرها تمامًا خلال حفلها الأخير بالإمارات، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت شيرين، في تصريحات تليفزيونية خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”، أنها عانت في الفترة الماضية من عدم اتزان نفسي، مبررة أنها شخصية حساسة للغاية، فقررت معاقبة نفسها بحلق شعرها، لتظهر أمام حسام حبيب بمظهر غير لائق فيوافق على الطلاق.
وأضافت شيرين، أنها ورثت تلك العادة عن والدها، الذي كان يحلق شعره تمامًا عند مروره بأي أزمة.
وتابعت شيرين، إنها من فعلت ذلك بنفسها، قبل أن تستعين بالكوافير لينسق شعرها بالكامل ليصبح نفس الطول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”حسام حبيب يحلق شعره زيرو”.. تعرف على الحقيقة الكاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.