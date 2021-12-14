”حسام حبيب يحلق شعره زيرو”.. تعرف على الحقيقة الكاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، وهو يحلق شعره “زيرو” تضامنًا مع زوجته السابقة.

وأثار الفيديو تساؤلات الجمهور على الإنترنت بشأن حقيقته، ليتضح أنه فيديو مفبرك تم تصميمه على الفوتوشوب لإثارة الجدل بين الجمهور.

جاء ذلك بعد أن فاجئت شيرين، جمهورها بحلق شعرها تمامًا خلال حفلها الأخير بالإمارات، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شيرين، في تصريحات تليفزيونية خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”، أنها عانت في الفترة الماضية من عدم اتزان نفسي، مبررة أنها شخصية حساسة للغاية، فقررت معاقبة نفسها بحلق شعرها، لتظهر أمام حسام حبيب بمظهر غير لائق فيوافق على الطلاق.

وأضافت شيرين، أنها ورثت تلك العادة عن والدها، الذي كان يحلق شعره تمامًا عند مروره بأي أزمة.

وتابعت شيرين، إنها من فعلت ذلك بنفسها، قبل أن تستعين بالكوافير لينسق شعرها بالكامل ليصبح نفس الطول.