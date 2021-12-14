عرض فيلم ماكو على منصة شاهد vip

تعاقدت منصة شاهد vip على عرض فيلم ماكو عبر منصتها وذلك بعد أسابيع من طرحه فى السينمات ، حيث من المقرر ان يكون العمل متاحا لمشاهديها خلال الفترة القريبة القادمة.

يشارك في بطولة فيلم ماكو عدد كبير من النجوم منهم الممثل التركي مراد يلدريم، نيقولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، سارة الشامي، ناهد السباعي، عمرو وهبة، خالد أنور، محمد مهران، فريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وتدور أحداث فيلم ماكو حول قصة حقيقية مستوحاة من حادث غرق العبارة "سالم إكسبريس"، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر لم يعد منها أحد سالما.

وأكد محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم ماكو ، إن تفاصيل فيلم "ماكو" تدور عن غرق العبارة "سالم إكسبريس"، وبمثابة العمل الأول له في السينما، مؤكدا أن الفيلم صعب لأن أكثر من نصفه مصور تحت الماء، وأنه بمجرد دخوله إلى عالم السينما قرر أن يقدم شيئا مختلفا بعيدًا عن الجزء الزحمة أو المنطقة التي بها ترافيك أكثر.

وأضاف مخرج فيلم ماكو ، ان العمل يؤكد أن صناع الأفلام في مصر والوطن العربي قادرون على إنتاج سينما على طريقة السينما العالمية بالإمكانيات المتاحة لدينا.

وأكد أن فكرة فيلم ماكو حماسية ما دفع طاقم العمل بالتحمس للفكرة، موضحًا أن فكرة الفيلم جرى مناقشتها مع المؤلف للخروج بعمل متميز مختلف عن السوق الحالي للسينما، فضلا عن طرح أفكار من أفلام عالمية نخشى الخوض فيها في الوطن العربي.