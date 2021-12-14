عمرو سلامة يوجه رسالة لـ بطل فيلم بره المنهج

نشر المخرج عمرو سلامة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو يجمعه بالطفل عمر شريف بطل فليمه بره المنهج من حفل عرض فيلمه بره المنهج ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر .

وعلق عمرو سلامة على الفيديو قائلاً : " زي ما قولت وتوقعت بعد نزول فيلمنا برة المنهج، هيتحول عمر شريف لنجم كبير، والناس هتعرف مقدار موهبته، وبانت إرهاصات ده إمبارح في أول عرض للفيلم أمام الجمهور.

وأضاف عمرو سلامة سلامة قائلاً : “ وصيتي ليك، متخليش النجاح والشهرة المبكرة، يسرقوا منك طفولتك وجمالك، لأن مشوارك لسة طويل ولسة فيه نجاحات أكبر” .