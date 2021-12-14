نشر المخرج عمرو سلامة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو يجمعه بالطفل عمر شريف بطل فليمه بره المنهج من حفل عرض فيلمه بره المنهج ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر .
وعلق عمرو سلامة على الفيديو قائلاً : " زي ما قولت وتوقعت بعد نزول فيلمنا برة المنهج، هيتحول عمر شريف لنجم كبير، والناس هتعرف مقدار موهبته، وبانت إرهاصات ده إمبارح في أول عرض للفيلم أمام الجمهور.
وأضاف عمرو سلامة سلامة قائلاً : “ وصيتي ليك، متخليش النجاح والشهرة المبكرة، يسرقوا منك طفولتك وجمالك، لأن مشوارك لسة طويل ولسة فيه نجاحات أكبر” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو سلامة يوجه رسالة لـ بطل فيلم بره المنهج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.