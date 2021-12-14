” tccandler” يختار ياسمين صبري ضمن مسابقة أجمل 100 وجه فى العالم

أعلن الحساب الرسمي لمسابقة " tccandler " عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن أختيار الفنانة ياسمين صبري ، لتكون ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى.

وكانت نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، خلال مشاركتها فى مهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى والتى تنتهى اليوم.

وكانت قد أجرت الفنانة ياسمين صبري، لقاء مفتوحاً مع جمهورها عبر تطبيق انستجرام، من خلال فقرة أسئلة فتحتها لمُعجبيها لتجيب عنها عبر خاصية «ستوري» .

وردت الفنانة ياسمين صبري، على سؤال من أسئلة الجمهور وهو «كيف وصلتي؟ »، لتكشف أنها لم تصل بعد، وتعتمد على الإيمان بالنفس.

وتبعها سؤال آخر، «أخدتي من الحياة كل اللي انتي محتاجاه»، لتجيب ياسمين صبري بحمد الله على كل شيء وتؤكد أنها تبحث دائمًا على أفضل نسخة من نفسها، وأكدت في رد آخر أنها تحب نفسها وتبحث عن الأفضل لها دائمًا لأنها تستحق ذلك.