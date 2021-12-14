هذا الشهر ويقتصر على الأهل والمقربين.. تفاصيل زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الممثل محمود مهدي عن موعد حفل زفافه على الممثلة منة عرفة، مؤكدا أنه سيقتصر على الأخل والأصدقاء المقربين فقط.

كتب مهدي عبر خاصية Stories في “إنستجرام”: “الفرح إن شاء الله الشهر ده، هيكون مقتصر على الأهل فقط، لأسباب خاصة بينا وهنزل صورة لينا بالبدلة والفستان”.

أما عن المسابقة التي أقامها هو ومنة لحضور عدد من متابعيهما حفل الزفاف، فوجه لهم رسالة كاتبا: “لكل اللي ربحو معانا هنعوضهم في عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم وآسفين لأي حد زعل بس ياريت تقدروا أن دي حاجة خاصة بينا وإحنا مبسوطين أوي كدا.

يذكر أن محمود المهدي أثار جدلًا كبيرًا الفترة الماضية بعد إعلان انفصاله عن منة عرفة بسبب مشهد من مسلسلها الجديد مع الفنان محمد نجاتي حيث قام الأخير بالإمساك بيدها من أجل قياس النبض فهو يجسد شخصية شقيقها الأكبر ويعمل كطبيب.

أثار هذا المشهد غضب محمود المهدي وتسبب في انفصاله عن زوجته منة عرفة ولكن سرعان ما تم الصلح بينهما.

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