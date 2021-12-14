ابنة أحمد راتب تحيي ذكراه: قشعريرة باردة ترجف قلبي حين أتذكر تلك اللحظة السوداء

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت لمياء راتب، ابنة الفنان القدير الراحل أحمد راتب، على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة والدها، حيث أعربت عن اشتياقها الكبير له، وحزنها الأكبر على وفاته، مُطالبة كل جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وكتبت لمياء منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: قشعريرة باردة ترجف قلبي، حين أتذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة السوداء، فاجعة أني فقدتك للأبد.. وتلك القبلة الأخيرة على جبينك.

وتابعت ابنة الراحل أحمد راتب: اليوم أكمل أبي عامه الخامس في النعيم، وأكملت أنا عامي الخامس في ألمٍ لم أعهده من قبل، اهنأ يا حبيبي في جنة النعيم، وإلى اللقاء على الضفة الأخرى.

ورحل الفنان أحمد راتب عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 14 ديسمبر عام 2016، تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا في قلوب كل محبيه بمصر والوطن العربي.

ويُعد الفنان أحمد راتب واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث شارك في 490 عملا فنيا، منهم الراقصة والشيطان، سك على بناتك، واحدة بواحدة، على باب الوزير، فل الفل، صايع بحر، اللص والكتاب.

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