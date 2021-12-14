بعد رسوبها ثلاث مرات.. كيم كارداشيان تجتاز أول اختبار لدراسة القانون

ابو ظبي - احمد الجزار - تقترب كيم كارداشيان من تحقيق حلمها في أن تصبح ”محامية“، وذلك بعد أن اجتازت اختبارًا رئيسيًا بالقانون في محاولتها الرابعة.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، صورة عبر حسابها في إنستجرام، أرفقتها بتعليق تعلن فيه أنها اجتازت اختبار السنة الأولى لدراسة القانون في كاليفورنيا في محاولتها الرابعة، وهو اختبار يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.

وقالت كيم عن نتيجتها: “بالنظر إلى المرآة، أنا فخورة حقًا بالمرأة التي تنظر إلى الوراء اليوم بالانعكاس”.

وأضافت: ”بالنسبة لأي شخص لا يعرف رحلتي في كلية الحقوق، فأعلم أن هذا لم يكن سهلاً.. لقد رسبت في هذا الامتحان 3مرات في غضون عامين، لكنني كنت أعود في كل مرة وأدرس بجد، وحاولت مرة أخرى حتى أتممت ذلك“.

وأشادت كارداشيان، 41 عاما، بمن ساعدوها في اجتياز الامتحان، وقالت إن والدها سيكون ”فخورا للغاية“.

وفي العام 2019، أعلنت كيم عن رغبتها في المضي قدمًا بدراسة القانون، وكانت تدرس في مسار تدريب مهني بديل تحت إشراف عدد من المحامين.

لكن كارداشيان ذكرت في تصريحات سابقة أنه قيل لها إن رحلتها ستكون ”قريبة من المستحيل“ و“أصعب من طريق كلية الحقوق التقليدية“.

وبلغ معدل النجاح الإجمالي في الامتحان الذي خضعت له كاردشيان حوالي 20 بالمئة، وفقًا لأرقام النجاح الأخيرة. وباجتياز ذلك الاختبار ستصبح كارداشيان قادرة على استكمال دراسة القانون والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

واقتحمت كيم كارداشيان عالم الشهرة إلى جانب عائلتها من خلال برنامجها ”تلفزيون الواقع، الذي كان يوثق يوميات عائلة كارداشيان“، وقد بدأ عرضه عام 2007.

وأعربت كارداشيان عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي عن دعمها لحملات تغيير نظام العدالة في الولايات المتحدة بشكل دائم، وأمضت سنوات في الدفاع عن إصلاح العدالة الجنائية، بما في ذلك الضغط في البيت الأبيض.

وكان والدها الراحل روبرت كارداشيان هو نفسه محامياً. واشتهر بكونه جزءًا من الفريق القانوني الذي مثل نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون في محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى عام 1995.

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