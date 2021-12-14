أسرار النجوم: أتذكرون نجمة ذا فويس كيدز التي أبكت الملاين قبل 5 سنوات .. اتفرج كيف أصبح شكلها وملامحها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقة تغيرت تمام ! ( صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - قبل 5 سنوات، طلّت طفلة صغيرة بفستان زاهي ترتعش يديها قبل ثوان من الغناء؛ لينطلق صوتها بأغنية «أعطونا الطفولة» ولم تتعد ثوان إلا وتلتفت إليها الفنانة نانسي عجرم حتى تبكي في لحظة أبكت متابعو برنامج «ذا فويس كيدز» خلال العام 2016، ليحقق مقطع الفيديو الذي تضمن فقرتها بالبرنامج، ملايين المشاهدات؛ لتمر السنوات وتتغير ملامح الطفولة بالوقت الذي تطلق خلاله أغنية لها.

كيف تغير شكل السورية غنى أبو حمدان؟

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السورية غنى أبو حمدان، التي عرفها الجمهور بعمر الـ9 سنوات، وتعاطف معها أعضاء لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس كيدز»، أثارت حالة من الضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مع انتشار صورها والفيديو الخاص بأغنيتها «قلة إحساس»؛ إذ اختفت ملامح الطفولة والبراءة وتغير شكلها.

وأغنية «قلة إحساس» من إنتاج مبادرة «الموسيقا حياة»، كلمات باسلة الحلو، وألحان يزن الصباغ، وتوزيع موسيقي اسبر حداد، وإخراج الشاب رزن طربية.

▪︎لماذا بكت غنى في «ذا فويس كيدز»

و«غنى» تبلغ من العمر حاليا 14 سنة، وسبق وأن كشفت في لقاء تلفزيوني عن سبب بكائها على مسرح برنامج «ذا فويس كيدز»: «اكتشاف موهبتي من قبل ماما وبابا وقرروا أهلي يشاركوني حبيت الفكرة، سبب بكائي على المسرح اتأثرت بالأغنية كان بزمن الحرب وكان نفسي أبقى مع نانسي بالفريق ولما لفت مشاعري اتلخطبت».

وبعد أداء «غنى» الأغنية على مسرح «ذا فويس كيدز» قبل سنوات، أوضح الفنان العراقي كاظم الساهر، أن هذه الأغنية تعبر عما يدور في العالم العربي، ويحق الأطفال العيش بشكل أفضل وفي أمان وسلام.

أما الفنان تامر حسنى، رأى أن «غنى» تمتلك صوتا حساسا وقدرات غنائية مميزة ولها مستقبل باهر، وبالنسبة للفنانة نانسى عجرم التى وقع عليها الاختيار من جانب المتسابقة السورية عبرت عن سعادتها بالاختيار.