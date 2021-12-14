السعودية تتخذ قرارًا جديدًا بشأن الحجر الأسود (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية، اليوم الاثنين، تدشين ما أسمته «مبادرة الحجر الأسود الافتراضي».

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة، المبادرة، بحسب ما نقل الحساب الرسمي للرئاسة على «تويتر».

و«مبادرة الحجر الأسود الافتراضي» أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بحسب موقع «الهيئة».

وقال السديس إن المبادرة تهدف إلى «استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي».

وأشار السديس إلى أهمية «إنشاء بيئة محاكاة افتراضية لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق».

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