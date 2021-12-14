بسبب تغريدة “شريرة” مدرسة بريطانية شهيرة تمنع “نتفليكس” من تصوير مسلسل عن العائلة الملكية بها

ابو ظبي - احمد الجزار - ذكرت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن مدرسة ”إيتون“ البريطانية الراقية منعت شركة ”نتفليكس“ الأمريكية للترفيه من استخدامها كموقع تصوير لمسلسل ”التاج“ عن العائلة الملكية بعد اتهام الشركة بنشر تغريدة ”شريرة“ عن العائلة.

وقالت المدرسة التي تقع في ”بيركشاير“، إنها لا تريد أن يكون لها أي علاقة بذلك المسلسل الذي يؤرخ حياة الملكية البريطانية طوال القرن العشرين.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن ذلك جاء بعد أن ردت مصادر بالقصر الملكي بغضب أواخر العام الماضي بعد أن نشرت ”نتفليكس“ تغريدة دعت فيها المشاهدين لمشاهدة فيلم وثائقي عن الأميرة ديانا زعمت أنها ستوفر ”إجابات“ كثيرة للانتقادات التي وجهت لها بسبب عرض المسلسل.

وعلق منتقدون أن رواية ولي العهد الأمير تشارلز عن انهيار زواجه من أميرة ويلز الليدي ديانا كانت ”مشوهة وغير دقيقة في بعض الأحيان“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المدرسة البالغة من العمر 581 عامًا قوله: ”لا تريد مدرسة إيتون أن يكون لها أي علاقة بهذا المسلسل“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”نتفليكس“ عرضت مقطع فيديو وكأنه يشير إلى كاميليا باركر الزوجة الحالية لولي العهد الأمير تشارلز كانت تسعى للبقاء على علاقة عاطفية معه في بداية زواجه من ديانا، مضيفة أنه وجهت اتهامات للشركة بإثارة موجة من الإساءات عبر الإنترنت تجاه كل من الأمير تشارلز وكاميلا.

وقالت الصحيفة: ”من المتوقع أن يكون الجزء القادم من المسلسل مثيرا للجدل لأنه يغطي رد فعل الأمير ويليام على انهيار زواج والديه“.

وأوضحت أن قرار ”مدرسة إيتون“ جاء على خطى قصر باكنجهام و“آلثورب“ وهو المنزل الفخم الذي يملكه شقيق ديانا والذي قال: ”سألت نتلفيكس عما إذا كان بإمكانهم التصوير في الثورب وقلت بالطبع لا.. ما يقلقني هو أن يرى الناس برنامجًا كهذا وينسون أنه خيال“.

بدوره نفى متحدث باسم ”نتفليكس“ أنه قدم طلبًا رسميًا للتصوير في المدرسة، لكنه أكد: ”مع ذلك، قمنا بالتصوير في كلية وينشستر“.

وبحسب الصحيفة استخدمت ”نتفليكس“ أحد حساباتها على شبكة ”تويتر“ أواخر العام الماضي للترويج للفيلم الوثائقي ”ديانا.. تتحدث“ استنادًا إلى أشرطة صوتية انتجتها بشكل سري لكاتب السيرة الذاتية أندرو مورتون.

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