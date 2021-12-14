محمد رمضان يعلق على أحد المشايخ بعد أن وصفه بـ “المخنث الأسود القبيح” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وصف أحد المشايخ الفنان محمد رمضان بالمخنث، حيث شن عليه هجومًا عنيفًا، وذلك بسبب إقامته حفلًا غنائيا في الأيام الماضية بدولة العراق، معربًا عن استيائه الكبير من هذا الحفل.

ونشر محمد رمضان هذا الفيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، وظهر في الفيديو يقول: حفلة البارحة لمحمد رمضان 4 مليارات، هذه الحفلة لمخنث داعر أسود قبيح، انحدار وانتكاسة ما المفروض تمر بسلام.

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وعلق محمد رمضان على حديث الشيخ، قائلًا: كيف من بيت الله تعترض على لوني؟ الذي خلقه الله؟، معربًا عن غضبه واستيائه الكبير من تصريحات هذا الشيخ.

وأحيا محمد رمضان حفلًا غنائيا في العراق، يوم الجمعة الماضي، الموافق 10 ديسمبر، وحضر هذا الحفل الآلاف من جمهوره الذين تفاعلوا معه بشكل كبير، وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الحفل، حيث قدم رمضان باقة من أشهر أغانيه، التي جعلت الجمهور يتفاعل معه، وأهداه ساعات وهدايا ثمينة.

ووصل محمد رمضان إلى العراق وسط حراسة مشددة، لمنع حدوث تزاحم في الطرق، بينه وبين جمهوره، حتى يصل للفندق المقيم به بسلام.

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