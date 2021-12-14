العربية الوحيدة.. اختيار ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم

ابو ظبي - احمد الجزار - اختارت مسابقة “تي سي كاندلر” tccandler، الفنانة ياسمين صبرى ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة “تي سي كاندلر” tccandler، عبر تطبيق إنستجرام، لتكون النجمة العربية الوحيدة بالقائمة حتى الآن في المسابقة التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالي.

يذكر أن ياسمين صبري اختيرت ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017.

ومرة أخرى عام 2018، و2020.

يذكر أن ياسمين صبري حرصت على حضور فعاليات حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى التي أقيمت مساء الأثنين 14 ديسمبر، وارتدت فستانا من تصميم رامي قاضي.

آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

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